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27 Вересень 2017, Київ 14:15
Новини | Міжнародні

Twitter планує удвічі збільшити довжину повідомлень

Сервіс мікроблогів Twitter у два рази збільшить максимальну довжину повідомлення – до 280 символів, йдеться в блозі сервісу. Поки що оновлення доступне в тестовому режимі невеликій групі користувачів.

Нові правила не розповсюджуватимуться на японську, китайську і корейську мови, бо користувачі з цих країн використовують ієрогліфічне письмо і рідко досягають ліміту в 140 символів, додають у компанії.

Twitter був створений в 2006 році, і зараз у нього близько 320 мільйонів користувачів.

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