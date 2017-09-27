Twitter планує удвічі збільшити довжину повідомлень

Сервіс мікроблогів Twitter у два рази збільшить максимальну довжину повідомлення – до 280 символів, йдеться в блозі сервісу. Поки що оновлення доступне в тестовому режимі невеликій групі користувачів.

Нові правила не розповсюджуватимуться на японську, китайську і корейську мови, бо користувачі з цих країн використовують ієрогліфічне письмо і рідко досягають ліміту в 140 символів, додають у компанії.

Twitter був створений в 2006 році, і зараз у нього близько 320 мільйонів користувачів.