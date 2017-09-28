Суд в Одесі звільнив з-під варти співробітницю дитячого табору «Вікторія», де сталася пожежа

Апеляційний суд Одеської області звільнив з-під варти на поруки народним депутатам Мустафі Найєму і Григорію Шверку вихователя дитячого табору «Вікторія» Надію Янчик, яка була відповідальною за пожежну безпеку.

Водночас сторона обвинувачення пропонувала призначити Янчик запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.



Київський районний суд Одеси 19 вересня арештуав жінку строком на 60 днів без права внесення застави.

В Одесі 16 вересня загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей. У результаті пожежі загинули троє дітей.

За попередніми висновками, причиною загорання стало порушення правил пожежної безпеки. За фактом пожежі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 270 ККУ «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки». Силовики повідомили про підозру директору дитячого табору, а також співробітниці табору, яка за функціональними обов’язками мала відповідати за пожежну безпеку в закладі. Директора табору суд арештував на два місяці без права внесення застави.

Крім того, прокуратура відкрила провадження за фактом службової недбалості одеських чиновників, зокрема співробітників одеського управління Державної служби з надзвичайних ситуацій і органів місцевого самоврядування.