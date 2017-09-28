Поліція Афганістану: 12 поліцейських загинули через напад смертника в Кандагарі

У південній провінції Афганістану Кандагарі щонайменше 12 поліцейських загинули, четверо були поранені внаслідок нападу смертника, повідомляє поліція.

За повідомленням, напад стався 28 вересня, смертник підірвався у позашляховику, в якому була вибухівка, біля офісів поліції й уряду в районі Маруф, на кордоні з Пакистаном.

Напад в одному з районів зосередження талібів демонструє небезпеки, з якими стикаються афганські сили безпеки, особливо поліцейські підрозділи, у боротьбі з бойовиками, які контролюють або ведуть бойові дії за приблизно 40 відсотків території Афганістану.