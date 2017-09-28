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28 Вересень 2017, Київ 17:26
Новини | Міжнародні

Поліція Афганістану: 12 поліцейських загинули через напад смертника в Кандагарі

У південній провінції Афганістану Кандагарі щонайменше 12 поліцейських загинули, четверо були поранені внаслідок нападу смертника, повідомляє поліція.

За повідомленням, напад стався 28 вересня, смертник підірвався у позашляховику, в якому була вибухівка, біля офісів поліції й уряду в районі Маруф, на кордоні з Пакистаном.

Напад в одному з районів зосередження талібів демонструє небезпеки, з якими стикаються афганські сили безпеки, особливо поліцейські підрозділи, у боротьбі з бойовиками, які контролюють або ведуть бойові дії за приблизно 40 відсотків території Афганістану.

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