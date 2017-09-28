Росія звинуватила Україну в намаганні зламати послідовність «Мінська» вимогами до місії ООН

Росія звинуватила Україну в тому, що Київ своїми вимогами щодо розташування ймовірної миротворчої місії ООН і на непідконтрольній Україні ділянці кордону з Росією намагається зламати послідовність виконання кроків мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу.

Як заявила на брифінгу в Москві речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, внесений на розгляд Ради безпеки ООН російський проект резолюції про таку місію багато з українських засобів інформації «спотворили» і «подали зовсім не так». При цьому вона не уточнила, в чому мало б виявитися таке «спотворення».

Вона також нагадала, що пропозиція Росії передбачає розгортання на окупованій частині Донбасу місії ООН із єдиною метою захисту спостережної місії ОБСЄ в місцях, де вона здійснює моніторинг розведення сил і озброєнь сторін.

Захарова, серед іншого, розкритикувала вимоги Києва про те, що можлива миротворча місія ООН має бути розташована, як вона висловилася, «на всіх територіях «ДНР» і «ЛНР»», як вона назвала території Донеччини й Луганщини, захоплені за підтримки Росії цими незаконними збройними сепаратистськими угрупованнями, а також на всій лінії кордону з Росією. За її твердженням, такі вимоги «ведуть до зламування наявних форматів і послідовності кроків за мінськими домовленостями».

При цьому речниця МЗС Росії додала, що за останньою з трьох головних мінських домовленостей, Мінським комплексом заходів від 12 лютого 2015 року, передача Україні контролю за нині непідконтрольною ділянкою кордону є останнім пунктом виконання цього документа, після проведення на окупованій території місцевих виборів і «остаточного врегулювання» в регіоні.

При цьому вона промовчала про те, що інша з мінських домовленостей, Мінський протокол від 5 вересня 2014 року, вимагає якнайшвидшого запровадження моніторингу і контролю ОБСЄ за нині непідконтрольною ділянкою українсько-російського кордону і створення там зони безпеки по обидва його боки.

Раніше в четвер російське видання «Ізвестія» заявило з посиланням на неназване джерело в російських дипломатичних колах, що Росія планує накласти в Раді безпеки ООН вето на ймовірний український проект резолюції про миротворців для Донбасу, що, як вимагає Київ, буде передбачати розміщення місії на українсько-російському кордоні. Як пише видання, російські дипломати стверджують, що це «суперечить мінським домовленостям». Офіційного підтвердження чи заперечення цієї інформації не було.

Президент Росії Володимир Путін на початку вересня змінив свій попередній спротив ідеї Києва ввести на окуповану частину Донбасу миротворчу місію ООН, але заявив, що вона має розташуватися тільки на лінії контакту сторін. Цю ідею відкинули Україна, а також, зокрема, Німеччина, Франція і США. Київ, зокрема, заявив, що Росія намагається спотворити висловлену ще 2015 року ідею України про запровадження місії ООН на Донбасі. Після цього Путін дещо пом’якшив думку, погодившись на розташування миротворців і в інших місцях біля лінії контакту, де можуть працювати спостерігачі ОБСЄ. Але Москва й далі вважає неприйнятною вимогу Києва, яку підтримують його міжнародні партнери, що така місія ООН має працювати по всій окупованій території, включно з лінією кордону. За повідомленнями, російський проект резолюції про миротворців уже попередньо обговорили в Раді безпеки ООН, і він не знайшов підтримки, в першу чергу з боку України і США. Київ же тим часом іще не подає свого проекту резолюції, бо наразі узгоджує його зі своїми міжнародними партнерами.