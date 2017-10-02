Поліція: кількість жертв стрілянини у Лас-Вегасі зросла – понад 20 загиблих і сотня поранених

У поліції американського міста Лас-Вегас повідомили, що в результаті стрілянини пізно ввечері 1 жовтня понад 20 людей загинули і більш ніж сотня зазнали поранень. Раніше повідомлялося про двох загиблих і понад 20 поранених.

Головний підозрюваний використовував автоматичну гвинтівку для стрільби з 32-го поверху готелю Mandalay Bay і незабаром був убитий поліцією, повідомив на прес-конференції 2 жовтня представник поліції Джо Ломбардо. Підозрюваний був місцевим жителем, сказав він.

Поліція Лас-Вегаса заявила, що кілька офіцерів, які були не при виконанні своїх обов'язків, а просто присутні на фестивалі, є серед убитих. Хоча влада США вважає, що злочинець діяв сам, Ломбардо сказав, що поліція також шукає жінку-азійку на ім'я Марі Лу Данлі, яка була з підозрюваним під час нападу.

Перші повідомлення про стрілянину в Лас-Вегасі з'явилися пізно ввечері 1 жовтня. Очевидці казали, що пострілів було кілька і пролунали вони на фестивалі кантрі-музики Route 91 Harvest. Незабаром після цього влада повідомила про перші жертви. Свідки у соцмережах повідомляли також, що готель Mandalay Bay заблокований, і що буцімто на 32-му поверсі готелю були помічені два стрілки, які стріляли в охоронця і поліцію. Також свідки чули численні постріли в казино, де поліцейські шукали нападника.