Через обстріли позицій ЗСУ біля Мар’їнки пошкоджені житлові будинки – штаб

У прес-центрі штабу АТО у понеділок повідомили, що в результаті обстрілів позицій ЗСУ з боку підтримуваних Росією бойовиків в районі Мар’їнки руйнувань зазнали житлові будинки. Про це йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

«Близько 10:30 під час обстрілу позицій підрозділів сил АТО в районі Мар'їнки Донецької області під вогонь з боку НЗФ ОРДО потрапили житлові будинки зазначеного населеного пункту. Будинки місцевих мешканців були обстріляні НЗФ ОРДО із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок влучень у житловий будинок по вулиці Жовтневій, 156, запалав дах, пошкоджені вікна та стіни. На місці обстрілу працює спостережна група української сторони СЦКК», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, інформацію щодо інших руйнувань будівель наразі уточнюють.

На сайтах угруповання «ДНР» нічого не повідомляють про обстріли в районі Мар’їнки.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.