США: Трамп відвідає місця трагедій у Пуерто-Рико та Лас-Вегасі

Президент США Дональд Трамп планує відвідати місця двох трагедій, які сталися в США останнім часом – після урагану на острові Пуерто-Рико та в Лас-Вегасі – після найбільшої масової стрілянини в сучасній історії Америки.

3 жовтня Трамп здійснить свій перший візит в Пуерто-Рико, через два тижні після того, як ураган «Марія» пронісся його територією. Американського президента критикували за те, що більшість жителів досі мають проблеми з їжею, водою, паливом і зв’язком. Водночас сам Трамп звинуватив мера Сан-Хуана в «поганому управлінні». Чи зустрінуться вони під час візиту Трампа достеменно невідомо, але таке запрошення чиновникові надіслали.

Після Пуерто-Рико Трамп має вирушити 4 жовтня до Лас-Вегаса, де в результаті стрілянини щонайменше 59 людей загинули і 527 поранені. Трамп назвав трагедію «актом чистого зла», який об’єднав країну, високо оцінивши зусилля аварійно-рятувальних служб.

Мотив стрілка, який відкрив вогонь з 32-го поверху готелю Mandalay Bay по відвідувачах фестивалю кантрі-музики під відкритим небом 1 жовтня, залишається загадкою.