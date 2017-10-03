Міністр оборони США закликав Вашингтон дотримуватися угоди з Іраном

Міністр оборони США Джим Маттіс заявив, що Вашингтон не має виходити з ядерної угоди з Іраном 2015 року, якщо не буде доведено, що її не виконує Тегеран чи що її виконання суперечить національним інтересам США.

На слуханні в Сенаті США міністр ствердно відповів на запитання, чи вважає він, що залишатися стороною угоди відповідає національним інтересам США.

«Якщо ми можемо підтвердити, що Іран дотримується угоди, якщо ми можемо визначити, що вона найкраще відповідає нашим інтересам, ми, очевидно ж, маємо залишитися стороною угоди», – додав Маттіс.

При цьому він наголосив: «Я вважаю, що наразі, коли свідчення протилежного відсутні, президент мав би подумати про те, щоб не виходити з угоди».

Слова керівника Пентагону про необхідність дотримання ядерної угоди з Іраном різко суперечать позиції президента США Дональда Трампа, який гостро критикує угоду і вже кілька разів погрожував, що США можуть вийти з цієї багатосторонньої домовленості, яку також підписали Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай і Росія.

Відповідно до чинного законодавства США, до 16 жовтня адміністрація США має вчергове засвідчити Конгресові, що Іран дотримується угоди, якщо ж цього не станеться, Конгрес матиме 60 днів на те, щоб вирішити, чи поновлювати санкції проти Ірану, які нині зупинені завдяки ядерній угоді.

Адміністрація Трампа за час його перебування на президентській посаді вже двічі підтверджувала таку відповідність, але президент натякав, що цього разу може не зробити цього, звинувачуючи Іран у порушенні не самої угоди, а, мовляв, її «духу». Під цим Вашингтон розуміє продовження ракетної програми Тегерана, заборону на яку Рада безпеки ООН зняла після укладення ядерної угоди. США накладають на Іран усе нові власні санкції через цю програму.