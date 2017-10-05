Суд арештував 3 підозрюваних в обстрілі консульства у Луцьку, вибуху гранати у Києві та Умані – Нацполіція

Суд на Черкащині заарештував чоловіка, підозрюваного у причетності до дев’яти злочинів, зокрема, вибухів гранат в Умані та Києві та обстрілу дипломатичної установи у Луцьку, повідомляється на сайті Національної поліції.

За даними відомства, таке ж рішення суд ухвалив на день раніше і щодо двох інших підозрюваних у цій же справі. Цих людей підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю, хуліганстві та замаху на вчинення хуліганства.

Усіх трьох чоловіків затримали в момент підготовки підриву пам’ятника на Верецькому перевалі в Закарпатській області, мовиться у повідомленні.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив 2 жовтня, що правоохоронці затримали бандитську групу, яка причетна до злочинів розпалювання ворожнечі в Україні та пов’язана з колишніми регіоналами. Він вказав на дев’ять епізодів, які слідство інкримінує затриманим.

Серед таких – прояви антисемітизму в Чернівцях, Умані та Львові, кидання гранати на територію посольства США в Києві у червні 2017 року, кидання вибухового пристрою на територію консульства Польщі в Луцьку в липні 2017 року, підрив пам’ятника учасникам бойових дій у Києві та поранення родичів Героя України Валерія Чибінєєва на столичній вулиці Грушевського 24 серпня 2017 року.