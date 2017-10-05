Прем’єр Угорщини висловив сподівання, що ЄС не залишить без відповіді закон України «Про освіту»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сподівається на те, що Європейський союз не залишить без відповіді ухвалення в Україні закону «Про освіту» і прислухається до пересторог угорської влади щодо того, що цей законодавчий акт, як вона твердить, обмежує мовно-освітні можливості нацменшин, інформує кореспондент Радіо Свобода.

«Якщо Європа зараз мовчки проковтне те, як через освітній закон відбирають права (в Україні – ред.), то не можна розраховувати на щось позитивне і щодо інших правових норм», – сказав Орбан в інтерв’ю угорськомовному виданню Krónika з Румунії.

Він також сказав, що у Верховній Раді України зараз на розгляд депутатам представлені законопроекти про мову та громадянство, проти яких теж категорично виступає угорська сторона.

За словами прем’єра, Угорщина виступила на захист територіальної цілісності України і була «найголоснішим» виразником ідеї наближення сусідньої держави до ЄС, у тому числі і через надання безвізового режиму для українських громадян. Навзаєм Будапешт попросив, щоб українська влада не виносила на порядок денний пропозиції, спрямовані проти меншин та Угорщини, сказав Орбан.

«Ми повірили, що такого не станеться, і все ж, щойно українці спромоглися отримати торгові преференції та безвізовий режим із Євросоюзом, вони незабаром ухвалили такий освітній закон. Ми це розглядаємо не інакше, як удар нижче від пояса. Через це угорська політика не може переступити», – заявив голова кабінету міністрів Угорщини.

Віктор Орбан стверджує, що Україні треба вирішити, чи хоче вона бути державою європейської спільноти. «Якщо так, тоді українській владі треба зрозуміти, що здобуті нацменишами права не можна відбирати», – заявив політик.

Угорщина однією з перших розкритикувала ухвалений закон України «Про освіту» від 5 вересня і пригрозила, що через нього блокуватиме всі міжнародні ініціативи України. Серед найбільших критиків Києва також були Росія, Румунія, Польща. Свої застереження щодо освіти нацменшин висловили Болгарія, Греція і Молдова.

У Києві заяви угорських представників назвали істеричними. Як дипломатичний демарш із Будапешта до Києва на консультації відкликали посла України Любов Непоп.

Водночас українська влада зробила низку кроків для роз’яснення положень чинного закону, зокрема його мовної статті стосовно нацменшин, закордонним партнерам. Паралельно з цим закон відіслали на експертизу Венеційської комісії.

Міністр освіти України Лілія Гриневич у своїх публічних виступах категорично заперечує тезу, буцімто закон звужує права нацменшин. За її словами, мовою нацменшин збережеться викладання певних предметів, однак пріоритетним напрямком у школі, згідно з новими освітніми реформами, є викладання державною мовою.

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