Голова МЗС Угорщини пообіцяв домагатися скасування закону України «Про освіту»

Угорщина буде домагатися скасування нового українського закону про освіту, а також наполягатиме на відкликанні законопроектів про мову та громадянство, які зараз подані на розгляд депутатам Верховної Ради України, заявив у Будапешті міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Ці законопроекти міністр назвав «ще небезпечнішими» від нового закону про освіту.

За словами Сійярто, законопроект про мову суворо обмежуватиме використання мов нацменшин в Україні, а другий передбачає суворі санкції за подвійне громадянство.

Угорська сторона впродовж останнього року на всіх двосторонніх угорсько-українських перемовинах просила українських партнерів відкликати всі три документи, однак «ми отримали тільки різноманітні туманні запевнення», розповів Сійярто.

Наступного тижня угорський міністр зустрінеться зі своїм румунським колегою. На переконання Сійярто, інтереси двох сторін щодо освітнього закону України «однозначно» збігаються, бо це питання зачіпає і школярів румунської нацменшини в Україні, вважає керівник МЗС Угорщини.

Раніше в четвер закон «Про освіту» набув чинності після офіційної публікації 27 вересня. 25 вересня його підписав президент України Петро Порошенко, при цьому закликавши МЗС і Міністерство освіти України провести необхідні консультації з європейськими партнерами, у тому числі з Радою Європи. Він також заявив, що мовна стаття закону «Про освіту» відповідає європейським практикам.

Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах і в Україні, і за кордоном. В МЗС Угорщини вже обіцяли блокувати кроки на шляху євроінтеграції України через підписання закону про освіту. Із критикою закону також виступали Румунія, Молдова, Болгарія, Греція, Польща і Росія.

Міністр освіти України Лілія Гриневич наголошувала, що законодавство не позбавить меншин права на освіту рідними мовами. Вона зазначала, що закон гарантує національним меншинам вивчення їхніх мов. Проте вона додала, що представники меншин в Україні повинні вільно володіти українською, щоб досягти успіху в Україні. Гриневич також заявила, що мовну статтю закону «Про освіту» буде уточнено в законі «Про загальну середню освіту».