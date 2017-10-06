«Дніпровський меткомбінат» не перевищує норми викидів шкідливих речовин – відповідь на протест

ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (колишня «Дзержинка») дотримується норм українського законодавства, у тому числі екологічних. Про це йдеться у заяві підприємства у відповідь на акцію протесту проти викидів минулого тижня.

«Робота технологічного обладнання при несправних або відключених фільтрах на комбінаті не проводиться. Більше того, системи газоочистки є невід’ємною частиною металургійних агрегатів, робота останніх без системи газоочистки неможлива», – йдеться в повідомленні.

На підприємстві зазначили, що «затверджені нормативи викидів забруднюючих речовин комбінат не перевищує».

Щодо вимог протестувальників щодо зменшення викидів і введення в експлуатацію нового газоочисного обладнання, на підприємстві зазначили, що в основних цехах комбінату систематично проводяться планово-попереджувальні ремонти обладнання.

«Реконструкція агломераційного цеху вимагає дуже великих інвестицій. Даний проект може бути здійснений тільки за умови стабільної і прибуткової роботи комбінату», – повідомили на підприємстві, назвавши пікет спрямованим на дестабілізацію роботи підприємства і «піар окремих політичних сил».

29 вересня депутати міської ради Кам’янського Дніпропетровської області підтримали на сесії резолюцію мітингу з вимогами до одного з найбільших металургійних комбінатів України – Дніпровського металургійного – про зменшення викидів. 28 вересня в Кам’янському біля адміністрації комбінату відбулась акція протесту проти забруднення довкілля «Ми не проти ДМК, ми за чисте повітря!». Учасники підпалили автомобільні шини.

Дніпровський металургійний комбінат входить у шістку провідних металургійних комбінатів України за обсягами виробництва і реалізації металопродукції. У березні 2017 року він припиняв роботу через брак сировини та дефіцит обігових коштів. Зараз виробничий процес, за інформацією комбінату, відновлено. За даними Міністерства екології, комбінат належить до числа найбільших забруднювачів довкілля в Україні.