Українська сторона СЦКК звинувачує російську у фабрикуванні звітів про обстріли на Донеччині – заява

Українська сторона Спільного центру контролю і координації заявляє, що російська сторона повідомляє про обстріли позицій сепаратистів з боку українських військових, яких насправді не було. Про це повідомляється на Facebook-сторінці української воєнної операції на Донбасі.

«Так, вони (російська сторона СЦКК – ред.) повідомляють, що нібито вночі і ранком 7 жовтня поточного року ЗСУ обстріляли позиції підрозділів НЗФ ОРДО в районі Вольвоцентру (передмістя Донецька), Жабичева, Мінерального, Довгого, Яковлівки та Спартака. Нібито вогонь з танку, мінометів калібру 82 міліметри, ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї з боку ЗСУ вівся з напрямку населених пунктів Піски, Авдіївка, Лобачево, Лопаскіно та Вентствол. Спостережна група української сторони СЦКК інформацію щодо обстрілів не підтверджує», – йдеться у повідомленні.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.