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08 Жовтень 2017, Київ 17:51
Новини | Події

Поліція відкрила кримінальне провадження через пошкодження стін приймальні депутата у Києві

Народний депутат Віктор Чумак, чию приймальню в одному з районів Києва невідомі облили фарбою і залишили на стінах написи

У столичному управлінні Національної поліції повідомили про відкриття кримінального провадження через пошкодження невідомою особою стін приймальні народного депутата у Києві.

«Подія сталася у Дніпровському районі на вулиці Попудренка. Невідома особа облила фарбою стіни будівлі. Поліцейські розшукують правопорушника», – повідомили в поліції і додали, що провадження відкрили за статтею «хуліганство».

За адресою, щодо якої надійшов виклик у поліцію, розміщується приймальня народного депутата (позафракційного) Віктора Чумака.

«Вночі хтось просто познущався над стінами будинку моєї приймальні. Але там не тільки моя приймальня, а ще й офіс волонтерського фонду «Дніпровська ініціатива», – написав Чумак на своїй Facebook-сторінці.

За фактом події тривають слідчі дії, правопорушнику загрожує обмеження волі до п’яти років, вказали в поліції.

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