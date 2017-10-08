В Ірані підтвердили засудження за «шпигунство» члена делегації на переговорах про ядерну угоду

У судовій системі Ірану підтвердили, що колишній член делегації країни на переговорах про ядерну угоду 2015 року, громадянин Ірану і ще однієї держави, був засуджений до п’яти років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві.

Засуджений, Абдолрасул Доррі Есфагані, є одним із кількох, кого звинуватили у шпигунстві і зв’язках із двома розвідувальними службами, повідомив голова судової системи Ірану Голямхосейн Мохсені Ежеї.

За словами посадовця, вирок остаточний, а крім того, щодо засудженого за шпигунство нині розслідується ще одна справа щодо фінансової корупції, в якій офіційного звинувачення ще не висували.

Мохсені Ежеї не уточнив, яке ще громадянство, крім іранського, має Доррі Есфагані, але іранські засоби інформації раніше повідомляли, що йдеться про громадянство Канади.

В уряді Канади заявили без подробиць, що знають про повідомлення засобів інформації Ірану про засудження в цій країні особи з двома громадянствами.

Про засудження на п’ять років члена іранської делегації на ядерних переговорах повідомило 4 жовтня напівофіційне іранське агентство «Таснім», але воно не назвало імені засудженого і звинувачень проти нього.

Про затримання Доррі Есфагані іранські засоби інформації писали в серпні 2016 року. Чоловік, що працював над аспектами переговорів про ядерну угоду 2015 року, які стосуються банківських питань, як писала тоді преса, підозрювався в тому, що «продавав іноземцям економічні дані» про Іран. Тоді його врешті звільнили під заставу, що нетипово для звинувачених у тяжких злочинах в Ірані, він сам заперечував звинувачення.