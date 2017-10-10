Корчак: за заявами НАЗК поліція почала кримінальні провадження проти 16 партій

Голова Національного агентства України з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявляє, що за заявами НАЗК поліція відкрила кримінальні провадження проти 16 політичних партій.

«Департамент із питань запобігання політичній корупції НАЗК в органи Національної поліції надіслав 25 заяв про вчинення правопорушень. Було розпочато кримінальні провадження, про що було повідомлено НАЗК, щодо 16 політичних партій», – написала Корчак у Facebook 10 жовтня.

За її словами, це, зокрема – «Аграрна партія України», «Всеукраїнське об’єднання «Свобода», «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», «Власна сила», «Зелені», «Наш край», «Народний рух України», «Нова політика», «Комуністична партія України», «Партія сильної влади», «Самоврядна українська держава», «Партія вільних демократів», «Політичне об’єднання «Пряма дія», «Патріотична партія України», «Партія «Національно-демократичне об’єднання «Україна», «Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю».

Корчак повідомила, що кримінальні справи відкрили за статтею «порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму».

Нещодавно НАЗК попросило суд конфіскувати у всеукраїнського об’єднання «Свобода» понад 2 300 000 гривень на підставі протоколу про порушення порядку отримання внеску на підтримку політичної партії.