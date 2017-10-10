У столиці Чехії обговорили права людини в окупованому Криму

У столиці Чехії Празі відбулася публічна дискусія під назвою «Крим: через три роки по тому», в рамках якої обговорили ситуацію з дотриманням прав людини в окупованому Росією 2014 року Криму.

Серед учасників дискусії, що відбулася на полях традиційної міжнародної зустрічі відомих політиків, учених, державних і громадських діячів світу «Форум 2000», були лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, адвокат його заступника Ільмі Умерова Едем Семедляєв та Ігор Котелянець – брат політв’язня Євгена Панова, якого наразі тримають за ґратами у Криму.

Чубаров розповів про переслідування кримських татар і заявив, що Росія задовго готувалась до вторгнення до Криму. За його словами, про це також свідчить і той факт, що вона надто добре знала особливості кримськотатарського народу: «Вони дуже чітко розставили об’єкти, проти яких або з якими вони повинні були працювати».

«Це певним чином іще й помста кримським татарам, які абсолютно проігнорували ту імітацію референдуму, яку вони провели 16 березня», – прокоментував переслідування свого народу Чубаров.

Він також наголосив про становище кримськотатарського народу під окупацією: «Майбутнього, якщо Росія надовго залишиться у Криму, в нас немає. Це не просто пафосні слова – вся наша історія говорить про це… Тепер усе залежить від того, що буде далі з Росією».

Під час дискусії Ігор Котелянець звернув увагу на те, що сучасні політв’язні у Криму – це не обов’язково політичні діячі, це звичайні люди «з активною громадянською позицією». Він також зазначив, що встановлена Росією влада в окупованому Криму намагається тримати людей в умовах постійного страху, а для цього необхідні політв’язні, щоб показувати, «який вигляд має терорист». Котелянець сказав, що такі дії є «інструментом гібридної війни Росії проти України».

Учасники дискусії відзначили, що проблеми порушення прав людини почали об’єднувати людей, які стають жертвами незаконних дій із боку Росії, і вони почали чинити опір.

Після закінчення дискусії всі охочі могли познайомитися з кримськотатарською культурою, скуштувати національні страви і послухати традиційну музику.

На території Криму 16 березня 2014 року, за умов окупації російськими військами, Москва влаштувала невизнаний світом псевдореферендум, за заявленими результатами якого Росія заявила про вступ півострова до неї. Цього «референдуму» і його наслідків не визнали ні Україна, ні майже вся світова спільнота, його відкинула Генеральна асамблея ООН, яка кількома резолюціями підтвердила територіальну цілісність України і окупований статус українського Криму. Від часу російської окупації на півострові різко погіршилося становище з правами людини, найбільше потерпають кримські татари і українці за національністю, які переважно виступають проти захоплення Криму.