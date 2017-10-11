У Сімферополі біля будівлі ФСБ силовики затримали ще двох людей – активісти

В анексованому Криму в Сімферополі біля будівлі ФСБ Росії російські силовики затримали ще двох кримчан.

Як повідомляє координатор об'єднання «Кримська солідарність» Ділявера Меметова, затримані прийшли підтримати жителів Бахчисарая, в будинках яких вранці відбулися обшуки.

«Непокора співробітникам поліції, щось таке. На бульварі Франка зібралися родичі: сестри, брати, матері тих, у кого сьогодні обшуки відбулися. Мабуть, там була провокація з боку співробітників, і двох хлопців затримали, ймовірно, адміністративне щось буде», – розповів проектові Радіо Свобода, сайтові Крим.Реалії Меметов.

Затриманих відвезли до одного з відділень російської поліції в місті.

Вранці в середу 11 жовтня стало відомо, що в Бахчисараї в декількох будинках кримських татар російські силовики здійснили обшуки.

Російські ЗМІ з посиланням на прес-службу Федеральної служби безпеки Росії повідомили, що силовики в Криму ліквідували Бахчисарайський осередок «Хізб ут-Тахрір» – організації, забороненої в Росії. Цю російську заборону Москва на порушення міжнародного права намагається насаджувати і в окупованому нею українському Криму, хоча в Україні ця організація діє легально.

Адвокати підтвердили, що шістьох затриманих і доставлених до ФСБ після обшуку кримчан російські силовики підозрюють у причетності до організації «Хізб ут-Тахрір».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього й кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії, а тепер і у Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши до списку 15 об’єднань, названих «терористичними».