Кулеба: Україна в ПАРЄ завдає удару у відповідь – ранковий ефір Радіо Свобода

Не героїзувати ветеранів АТО, радять психологи; Де українські ІТ-фахівці взяли мільярд доларів? Україна в ПАРЄ завдає удару у відповідь

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: помічник уповноваженого з питань реабілітації поранених учасників АТО Катерина Машко і голова ГО «Серця кіборгів» Анатолій Свирид; керівник сектору IT-офісу ефективного регулювання Олександр Кубраков і голова «ЕРАМ Україна» Юрій Антонюк; політолог Петро Олещук і народний депутат України Світлана Заліщук.