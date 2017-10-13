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13 Жовтень 2017, Київ 06:10
Новини | Політика

Кулеба: Україна в ПАРЄ завдає удару у відповідь – ранковий ефір Радіо Свобода

Не героїзувати ветеранів АТО, радять психологи; Де українські ІТ-фахівці взяли мільярд доларів? Україна в ПАРЄ завдає удару у відповідь

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: помічник уповноваженого з питань реабілітації поранених учасників АТО Катерина Машко і голова ГО «Серця кіборгів» Анатолій Свирид; керівник сектору IT-офісу ефективного регулювання Олександр Кубраков і голова «ЕРАМ Україна» Юрій Антонюк; політолог Петро Олещук і народний депутат України Світлана Заліщук.

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