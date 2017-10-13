НБУ заборонив банкам вести операції з російськими купюрами із анексованим Кримом

Національний банк України заборонив фінансовим установам країни здійснювати касові, зокрема валютно-обмінні, операції з банкнотами і монетами Центрального банку Росії із зображенням об’єктів, розташованих на окупованій Росією території України або текстів, що стосуються окупації, повідомляє прес-служба НБУ.

Згідно з постановою НБУ від 13 жовтня, заборона поширюється також на операції, які здійснюються при купівлі/продажу готівкової іноземної валюти між банками.

Також фінансовим установам і «Укрпошті» забороняється під час здійснення переказів приймати чи видавати такі купюри.

12 жовтня Центральний банк Росії представив нову банкноту номіналом 200 рублів, присвячену анексованому Криму. На банкноті розміщені символи Севастополя: на лицьовій стороні – зображення пам’ятника затопленим кораблям, на зворотному – Херсонес Таврійський.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».