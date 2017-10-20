Бойовики зменшили кількість обстрілів на Донбасі, втрат серед військових ЗСУ немає – штаб

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби зменшили кількість обстрілів позицій ЗСУ. Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, все ж основна активність бойовиків фіксувалась на донецькому напрямку.

«Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили режим тиші. Збройні сили України 9 разів вогнем із піхотного озброєння примушували противника дотримуватися перемир’я. Унаслідок бойових дій втрат серед військовослужбовців сил АТО немає», – йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

За даними українських військових, під вогонь, зокрема, потрапили території біля шахти Бутівка, Авдіївки, Верхньоторецького, Водяного, Гнутова, Щастя.

Станом на 6:40 ранку 20 жовтня на сайтах угруповань «ДНР» та «ЛНР» не інформували, як минули останні години на захоплених донецькими і луганськими бойовиками територіях.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.