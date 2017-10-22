Штаб: минулої доби на Донбасі бойовики 14 разів порушили перемир’я, поранений військовий

У штабі АТО заявляють, що минулої доби у зоні бойових дій на Донбасі підтримувані Росією бойовики 14 разів порушили режим тиші, внаслідок обстрілів поранений український військовий.

Як повідомляє прес-центр штабу, на донецькому напрямку бойовики з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали опорні пункти українських військових біля Авдіївки і шахти Бутівка.

За даними штабу, на луганському напрямку сепаратисти із великокаліберних кулеметів двічі обстріляли військових біля Новозваніки і один раз – біля Новоолександрівки.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що українські військові порушили режим тиші 28 разів, внаслідок обстрілів в селі Спартак поранений мирний житель. В угрупованні «ЛНР» стверджують, що українські військові минулої доби 12 разів порушили режим тиші.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.