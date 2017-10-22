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22 Жовтень 2017, Київ 10:56
Новини | Події

МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Мадагаскару через спалах епідемії чуми

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від відвідування Мадагаскару через спалах епідемії чуми.

«Рекомендуємо українцям утриматися від подорожі в Мадагаскар через спалах епідемії чуми», – йдеться у повідомленні департаменту консульської служби МЗС у twitter.

Cтаном на 20 жовтня повідомлялося про 94 загиблих від легеневої чуми на Мадагаскарі (африканська острівна держава в Індійському океані).

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість непідтверджених випадків зараження перевищило тисячу і може зрости.

ВООЗ вважає незвично широкими масштаби нинішнього спалаху захворювання – ним охоплені два найбільших містах Мадагаскару. На думку представників ВООЗ, можливість поширення захворювання за межі острова вкрай мала.

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