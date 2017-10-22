Японія: екзит-поли прогнозують коаліції Абе перемогу на виборах

Правляча коаліція прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе на шляху до перемоги на позачергових парламентських виборах 22 жовтня. Про це свідчать результати екзит-полів.

Одне з опитувань повідомляє, що коаліція очолювана Ліберально-демократичною партією, отримала 311 місці, отримуючи дві третини місць у нижній палаті. Інші опитування обіцяють партії Абе трохи менше.

Сіндзо Абе став прем’єр-міністром в 2012 році.

Абе оголосив позачергові вибори на рік раніше, ніж очікувалося, шукаючи підтримки виборців його економічної політики та того, що він називає «національною кризою» ризиків, спричинених Північною Кореєю, яка погрожувала «занурити» Японію в море.

Японія є головним союзником США в Азії, має одну з найрозвиненіших економік світу – займає третє місце серед країн світу.