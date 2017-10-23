Прокуратура відкрила провадження через отруєння в дитячому садку в Івано-Франківську

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом отруєння в дитячому садку в Івано-Франківську.

Як повідомляє прес-служба відомства, провадження відкрили за статтею «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним і масовим отруєнням».

«Зараз фахівці відібрали проби води, сировини і продукції, з якої готувалася їжа, для лабораторного дослідження. На місці події працювала слідчо-оперативна група, призначили низку експертиз», – йдеться у повідомленні.

В Івано-Франківську до лікарні з ознаками харчового отруєння потрапили дев’ятеро дітей і троє дорослих. Всі вони – вихованці і працівники дитячого садка «Ластівка».

Медики підозрюють, що захворювання викликане сальмонелою. Аналізи на визначення збудника будуть відомі у другій половині дня 24 жовтня.

За повідомленням головного управління Держспоживслужби в області, фахівці обстежили садок, відібрали проби для лабораторного дослідження. Міське управління освіти зобов’язали припинити роботу дитсадка до встановлення причини захворювання.

У серпні на Івано-Франківщині через кишкову паличку шпиталізували 37 туристів із Німеччини, Польщі, України.