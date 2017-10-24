Поліція не знайшла вибухових пристроїв на залізничному вокзалі Києва

Поліція не виявила вибухових пристроїв на центральному залізничному вокзалі Києва. Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, оператор чергової частини поліції Київської області близько 7:00 24 жовтня отримала повідомлення про замінування центрального залізничного вокзалу.

З будівлі вокзалу було евакуйовано 1400 пасажирів та 40 працівників. Приміщення і територія перевірені, вибухових пристроїв не виявлено.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Соломянського управління поліції столиці. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України, за вчинення якого передбачено покарання до семи років позбавлення волі.