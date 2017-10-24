Чільний діяч ОБСЄ заявив, що відвідає Україну, щоб обговорити з її керівництвом ситуацію з освітнім законом

Верховний комісар ОБСЄ у справах меншин Ламберто Дзаннієр заявив міністрові закордонних справ Угорщини Петерові Сійярто, що незабаром відвідає Україну, щоб особисто обговорити з українським керівництвом ситуацію навколо нового українського закону про освіту, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За словами Сійярто, Дзаннієр висловив свою стурбованість ситуацією, що склалася. Угорський політик сказав, що на попередніх зустрічах із українськими високопосадовцями цей міжнародний дипломат порушував це питання, постійно слідкує за розвитком ситуації і «тримає її на порядку денному».

Обидва зустрілися раніше 24 жовтня в Палермо в Італії, де на полях конференції ОБСЄ з питань середземноморського партнерства вони вели мову про освітній закон України.

Зі свого боку, українська сторона веде двосторонні консультації і з представниками угорської нацменшини в Україні, і з владою Угорщини про механізм імплементації закону про освіту. Раніше, 20 жовтня, міністр закордонних справ України Павло Клімкін, виступаючи з трибуни сесійної зали Верховної Ради, наголосив, що над імплементацією нового закону про освіту, включно з «мовною статтею», працюватимуть спільно з Угорщиною, а до висновків Венеційської комісії щодо цього закону змін до нього не буде.

Інформацію підтвердив і перший заступник міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Український закон «Про освіту» набув чинності 28 вересня. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах в Україні і за кордоном. Там найгучніше протестує Угорщина, яка заявляла про свої намагання винести цю норму на розгляд Європейського союзу і блокувати через неї в ЄС усі євроінтеграційні кроки стосовно України.

Україна наголошує, що мовна стаття закону про освіту відповідає європейським практикам, а сам закон є законом рівних можливостей для всіх учнів, яких досі були позбавлені представники меншин через погане знання державної мови. Крім того, цю статтю надіслали на експертний розгляд до Венеційської комісії Ради Європи.