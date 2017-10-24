На вечорі пам’яті Петра Григоренка закликали надати йому звання Героя України

У Львові вшанували відомого дисидента, захисника прав кримськотатарського народу генерала Петра Григоренка. Під час вечора пам’яті львів’яни у своїх виступах говорили про те, що генерал Григоренко вже давно мав би бути удостоєний звання Героя України, а таке зволікання та ігнорування звернень численних організацій і осіб є ганьбою для України.

На заходи, присвячені 110-річчю Григоренка, приїхав зі США його син Андрій. Панахиду за Петром Григоренком відслужили в Гарнізонному храмі, а вечір пам’яті відбувся в палаці Потоцьких. Згадати дисидента прийшли й ті, хто знав його особисто чи співпрацював.

«Це людина, яка мала загострене етичне відчуття. Він реагував на людський біль, на народний, був надзвичайно мужній. Це бойовий генерал, який кидався на амбразури і кинувся захищати людей, коли усвідомив, що та система, в яку вірив, антилюдська. Він знайшов у собі мужність піти проти цієї системи. Вміння опиратись не на ідеологію, а етику міжлюдських стосунків, справедливість, правду – це те, що нам потрібно сьогодні. Він увійшов в історію як герой кримськотатарського народу, мав сміливість говорити правду», – наголосив український правозахисник, один із засновників Української Гельсінської групи Мирослав Маринович, який знав генерала Григоренка, був у нього в помешканні в Москві.

«Я вдячний за те, що є пам’ять про батька. Ми з ним були друзями, батько навчив мене української мови, розмовляв українською зі мною. Я привіз книги про батька, це збірка статей, написаних про Григоренка, його сучасниками», – сказав Андрій Григоренко.

У 1964 році генерал Петро Григоренко був арештований радянською владою, його помістили у психлікарню. Випустили через рік і оголосили цілком здоровим. Його позбавили всіх військових звань і заслуг. Петро Григоренко активно захищав кримських татар. Вдруге був засуджений у 1969 році і знову опинився у психлікарні. У 1974 році був звільнений, але не припинив боротьби проти радянської системи і несправедливості. Генерал Петро Григоренко був одним із засновників Гельсінської групи. 13 лютого 1978 року йому, на той час хворому чоловікові, КДБ дозволив поїхати у США з одним із синів на півроку, але після виїзду його одразу позбавили радянського громадянства, і генерал змушений був залишитись у США, де очолив закордонну українську Гельсінську групу.

З нагоди 110-річчя від дня народження Петра Григоренка (16 жовтня 1907 – 21 лютого 1987 року) заходи його пам’яті відбулись у Києві, Харкові, а нині і в Львові.