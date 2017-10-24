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25 Жовтень 2017, Київ 00:30
Новини | Політика

На вечорі пам’яті Петра Григоренка закликали надати йому звання Героя України

Під час вечора пам’яті Петра Григоренка у Львові

У Львові вшанували відомого дисидента, захисника прав кримськотатарського народу генерала Петра Григоренка. Під час вечора пам’яті львів’яни у своїх виступах говорили про те, що генерал Григоренко вже давно мав би бути удостоєний звання Героя України, а таке зволікання та ігнорування звернень численних організацій і осіб є ганьбою для України.

На заходи, присвячені 110-річчю Григоренка, приїхав зі США його син Андрій. Панахиду за Петром Григоренком відслужили в Гарнізонному храмі, а вечір пам’яті відбувся в палаці Потоцьких. Згадати дисидента прийшли й ті, хто знав його особисто чи співпрацював.

Мирослав Маринович
Мирослав Маринович

«Це людина, яка мала загострене етичне відчуття. Він реагував на людський біль, на народний, був надзвичайно мужній. Це бойовий генерал, який кидався на амбразури і кинувся захищати людей, коли усвідомив, що та система, в яку вірив, антилюдська. Він знайшов у собі мужність піти проти цієї системи. Вміння опиратись не на ідеологію, а етику міжлюдських стосунків, справедливість, правду – це те, що нам потрібно сьогодні. Він увійшов в історію як герой кримськотатарського народу, мав сміливість говорити правду», – наголосив український правозахисник, один із засновників Української Гельсінської групи Мирослав Маринович, який знав генерала Григоренка, був у нього в помешканні в Москві.

Андрій Григоренко
Андрій Григоренко

«Я вдячний за те, що є пам’ять про батька. Ми з ним були друзями, батько навчив мене української мови, розмовляв українською зі мною. Я привіз книги про батька, це збірка статей, написаних про Григоренка, його сучасниками», – сказав Андрій Григоренко.

У 1964 році генерал Петро Григоренко був арештований радянською владою, його помістили у психлікарню. Випустили через рік і оголосили цілком здоровим. Його позбавили всіх військових звань і заслуг. Петро Григоренко активно захищав кримських татар. Вдруге був засуджений у 1969 році і знову опинився у психлікарні. У 1974 році був звільнений, але не припинив боротьби проти радянської системи і несправедливості. Генерал Петро Григоренко був одним із засновників Гельсінської групи. 13 лютого 1978 року йому, на той час хворому чоловікові, КДБ дозволив поїхати у США з одним із синів на півроку, але після виїзду його одразу позбавили радянського громадянства, і генерал змушений був залишитись у США, де очолив закордонну українську Гельсінську групу.

З нагоди 110-річчя від дня народження Петра Григоренка (16 жовтня 1907 – 21 лютого 1987 року) заходи його пам’яті відбулись у Києві, Харкові, а нині і в Львові.

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