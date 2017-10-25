Поліція заявляє про затримання групи осіб на Київщині за підозрою у шантажі забудовників

На Київщині провели обшуки і затримали групу осіб за підозрою у вимаганні коштів у забудовників в особливо великих розмірах, повідомляють у Департаменті захисту економіки Нацполіції. За словами речниці департаменту Наталії Калиновської, обшуки проводились в рамках одного провадження.

«Обшуки проводились як на території Києва, так і на території області. І крім того, що проводився ряд санкціонованих обшуків, були затримані учасники злочинної групи, які займалися шантажем забудовників», – сказала вона у коментарі Радіо Свобода.

Як повідомляється на сайті Національної поліції, затримані підозрюються у тому, що вимагали гроші у компаній-забудовників за те, що не будуть протестувати проти проведення ними будівельних робіт.

«Поліцейські задокументували і факт вимагання та одержання від одного з забудовників 200 тисяч доларів США», – йдеться у повідомленні.

Раніше громадська активістка із ініціативи «Захисти ліс» Валентина Аксьонова, яка виступає проти забудови Вумівського лісу на Київщині, заявила про обшуки у її квартирі, у садибі її матері, а також у помешканнях інших активістів – Олександра Сінчугова та Юрія Єфремова, зокрема. Аксьонова надала у розпорядження Радіо Свобода копію ухвали суду від 24 жовтня про дозвіл на ці обшуки в рамках провадження за статтею про вимагання грошей. Водночас, за інформацією активістки, нікого з представників ініціативи «Захисти ліс» 25 жовтня не затримали.

Як повідомляла «Українська правда», ще в 2002 році 37,2 га лісів першої категорії Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада перевела в категорію зелених насаджень, а дещо пізніше землю віддали під забудову.

Протистояння активістів із Софіївської та Петропавлівської Борщагівкизабудовника BD Holding, який займається зведенням кількох житлових кварталів на Київщині, у судах відбувається уже більше року. У BD Holding заявляють, що отримали всі дозвільні документи законно і готові відстоювати свою правоту у суді.

Активісти повідомляли про тиск на них і погрози. Зокрема, у квітні цього року Велентина Аксьонова заявляла про підпал невідомими автомобіля під будинком її батьків.