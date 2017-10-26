Індонезія: число загиблих на фабриці феєрверків зросло до 46

Кількість загиблих через пожежу на фабриці феєрверків в Індонезії збільшилася до 46, ще понад 40 отримали травми, повідомляє місцева влада.

«Ми досі евакуюємо жертв. Є 46 загиблих», – повідомив голова поліції міста Тангеранг Гаррі Курніаван.

Число загиблих може збільшитися, оскільки багато постраждалих мають сильні опіки.

Вогонь на території промислового комплексу, розташованого на захід від столиці Індонезії Джакарти, спалахнув вранці 26 жовтня. Рятувальники вже ліквідували займання, індонезійська влада працює над встановленням осіб потерпілих. Частину жертв неможливо ідентифікувати візуально.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що завод працював два місяці.