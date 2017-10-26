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26 Жовтень 2017, Київ 15:30
Новини | Міжнародні

Індонезія: число загиблих на фабриці феєрверків зросло до 46

Поліція і рятувальники на місці пожежі, Тангеранг, Індонезія, 26 жовтня 2017 року

Кількість загиблих через пожежу на фабриці феєрверків в Індонезії збільшилася до 46, ще понад 40 отримали травми, повідомляє місцева влада.

«Ми досі евакуюємо жертв. Є 46 загиблих», – повідомив голова поліції міста Тангеранг Гаррі Курніаван.

Число загиблих може збільшитися, оскільки багато постраждалих мають сильні опіки.

Вогонь на території промислового комплексу, розташованого на захід від столиці Індонезії Джакарти, спалахнув вранці 26 жовтня. Рятувальники вже ліквідували займання, індонезійська влада працює над встановленням осіб потерпілих. Частину жертв неможливо ідентифікувати візуально.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що завод працював два місяці.

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