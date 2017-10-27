Конгрес США отримав список осіб і компаній Росії, щодо яких запроваджуються нові санкції

Держдепартамент США 26 жовтня надав Конгресу список осіб та компаній, щодо яких запроваджує нові санкції через їхні зв’язки з російськими військовими та спецслужбами. Речниця зовнішньополітичного відомства Гетер Науерт зазначила, що цей список буде оприлюднений упродовж найближчих днів, але Держдепартамент спершу дозволить американським компаніям завершити співпрацю з фігурантами списку, щоб ці компанії могли уникнути порушень санкцій.

Закон про санкції, який президент Дональд Трамп підписав у серпні, спрямований проти військових і розвідувальних служб Росії через їхню імовірну роль у зусиллях для впливу на президентські вибори 2016 року в США.

Закон закликає президента накладати санкції на будь-яку особу чи фірму, які мають справу з російськими секторами оборони та розвідки. Закон вимагає також, щоб адміністрація Трампа визначила осіб та групи, пов'язані з оборонними та розвідувальними секторами Росії, і надала цю інформацію Конгресу до 1 жовтня. Коли Держдепартамент не дотримався цього терміну, законодавці звинуватили адміністрацію США в затягуванні із запровадженням нових санкцій.