На Миколаївщині при зіткненні КамАЗа і мікроавтобуса травмовані 7 людей, зокрема 4-річна дитина

У Кривоозерському районі Миколаївської області на автошляху «Київ – Одеса» сталася ДТП за участю КамАЗа і мікроавтобуса, в результаті чого були травмовані семеро людей, серед яких чотирирічна дитина.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, ДПТ сталася близько 06:00 27 жовтня поблизу селища Криве Озеро.

«Внаслідок зіткнення транспортних засобів постраждали 23-річний водій мікроавтобуса і його шестеро пасажирів віком від 27 до 42 років, серед яких чотирирічний хлопчик. З тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості потерпілі були доставлені до медичного закладу Кривоозерського району», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що відкрили справу за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

23 жовтня в Києві трьох людей шпиталізували після ДТП за участю маршрутного автобуса і «КамАЗа».

Як повідомляв цього місяця міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, за дев’ять місяців цього року внаслідок ДТП в Україні загинули 2317 людей, травмовані понад 25 тисяч.