Поліція: 5 людей арештовані у справі про напад на дільницю на Дніпропетровщині

Поліція Дніпропетровської області повідомляє про взяття під варту п’ятьох підозрюваних у справі про напад на виборчу дільницю в селі Майське Синельниківського району.

Запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави обрав суддя Синельниківського міськрайонного суду.

«Усього до Синельниківського відділу поліції було доставлено 24 особи, з них чотирьох затримали в порядку статті 208 КПКУ. Наступного дня було затримано ще одного підозрюваного. Всі п’ять затриманих віком від 20 до 25 років, проживають у Дніпрі й області», – йдеться в повідомленні.

30 жовтня поліція повідомила про відкриття трьох кримінальних проваджень через напад на виборчу дільницю, що стався у Майському в день виборів в об’єднаних територіальних громадах, 29 жовтня. Провадження відкриті за статтями «хуліганство», «погроза або насильство щодо правоохоронця» і «перешкоджання здійсненню виборчого права».

29 жовтня о 18:30 на виборчу дільницю в селі Майське Синельниківського району Дніпропетровської області напали понад 20 невідомих, постраждали двоє поліцейських. За даними поліції, нападники пошкодили майно, кинули димові шашки і намагалися пошкодити виборчу документацію, зокрема урни з бюлетенями.