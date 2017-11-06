Прокуратура просить суд залишити у силі вирок прикордоннику Колмогорову

Прокуратура просить суд залишити у силі вирок прикордоннику Сергію Колмогорову.

«Підстав для застосування вогнепальної зброї на ураження... у Колмогорова не було», – заявив один з прокурорів у ході засідання Вищого спеціального суду з розгляду кримінальних та цивільних справ, який розглядає касаційну скаргу на вирок Колмогорову.

Сторона обвинувачення вважає, що не було необхідності у використанні зброї у тій ситуації.

Також потерпіла – матір загиблої – підтримала позицію прокурорів.

Захист Колмогорова просить Вищий спецсуд переглянути вирок, заявляючи, що суд попередньої інстанції «неправильно трактував експертизи і свідчення».

У листопаді 2016 року Приморський райсуд Маріуполя визнав Колмогорова винним у вбивстві і засудив його до 13 років позбавлення волі. Апеляційний суд залишив вирок у силі.

Колмогорова визнали винним у вбивстві пасажирки автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту у Маріуполі 9 вересня 2014 року. Тоді прикордонники наказали водію машини зупинитися, але він не підкорився. Командир блокпосту наказав підлеглим стріляти. Унаслідок цього водій не постраждав, а жінка, пасажирка авто, загинула.