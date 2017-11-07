Спостерігачі ОБСЄ після загибелі дитини у Донецьку закликали провести розмінування

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ після загибелі дитини у підконтрольному проросійським бойовикам Донецьку закликала сторони конфлікту на Донбасі відвести озброєння і розмінувати території.

«Ці трагічні події, які цілком зрозуміло сколихнули хвилю обурення і гніву серед багатостраждального населення Донецької і Луганської областей, лише підкреслюють гостру необхідність припинення сторонами вогню. Відповідно до взятих на себе в Мінську зобов’язань, сторони мусять відвести важке озброєння, розвести сили та засоби, а також провести розмінування. Саме невиконання сторонами цих зобов’язань призвело до жертв серед цивільного населення в Донецьку», – йдеться у повідомленні місії у Facebook.

Спостерігачі повідомили, що уточнюючи повідомлення про обстріли в Донецьку і поблизу нього, команда СММ ОБСЄ відвідала численні об’єкти в Київському районі міста, а також Донецьку фільтрувальну станцію в Ясинуватій і Верхньокальміуську фільтрувальну станцію.

«За попередніми даними, встановлено, що застосовувалося заборонене Мінськими угодами важке озброєння, а саме міномети й артилерія», – йдеться в повідомленні.

СММ додає, що отримала інформацію про двох чоловіків, які були травмовані. «Спостерігачі ОБСЄ також відвідали Петровський район, де, за попередніми даними, одна дитина загинула і ще двоє дітей дістали поранень в результаті інциденту, пов’язаного зі снарядом, що не розірвався», – йдеться в повідомленні.

Підтримувані Росією бойовики 6 листопада підтвердили, що діти загинули не від обстрілу Донецька. За інформацією так званої «адміністрації» Петровського району Донецька, діти підірвалися 5 листопада, коли один із них кинув цеглину в нерозірваний снаряд, у результаті один школяр загинув, ще двоє у важкому стані доставлені до лікарні.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Україна і Захід звинувачують Москву у підтримці бойовиків на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».