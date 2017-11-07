Штаб: на Донбасі бойовики 6 разів порушили перемир’я, втрат серед військових немає

У штабі АТО заявляє, що у зоні бойових дій на Донбасі підтримувані Росією бойовики шість разів порушили перемир’я, втрат серед військових немає.

Як повідомляє прес-центр штабу, на луганському напрямку бойовики тричі з різних видів гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали українських військових біля Кримського, а з мінометів калібру 82 міліметри – біля Луганського і Трьохізбенки.

За даними штабу, на приморському напрямку сепаратисти з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли позиції українських військових біля Невельського.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у 18 порушеннях режиму тиші за минулу добу, а луганські сепаратисти заявляють про вісім порушень режиму тиші.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.