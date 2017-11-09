У Києві станція метро «Палац спорту» і пересадка на «Льва Толстого» закриті – метрополітен

У Києві станція метро «Палац спорту», а також пересадка на станцію «Льва Толстого» закриті через перевірку повідомлення про мінування.

«Станцію «Палац спорту» + пересадку зачинено на перевірку. Анонімний дзвінок про мінування», – повідомляє «Київський метрополітен» на своїй сторінці в Facebook.

У липні у Службі безпеки України заявили про затримання чоловіка, який того ж дня, 2 липня, повідомляв про мінування низки станцій київського метрополітену.

«Телефонний терорист» розповідав, що за вчинення цих злочинів йому заплатили з Росії», – заявили тоді у СБУ.

Випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування у Києві почастішали впродовж останніх років.