Трамп назвав Кім Чен Ина «товстим коротуном»

Президент США Дональд Трамп відповів на образи лідера КНДР Кім Чен Ина, який раніше називав його «божевільним старим».

«Чому Кім Чен Ин ображає мене, називаючи старим. Адже я його ніколи не називав товстим коротуном. А я так сильно намагаюся бути його другом, і, можливо, колись це станеться», – написав Трамп у Twitter.

Упродовж останніх місяців відносини між Вашингтоном і Пхеньяном різко погіршилися. Президент Дональд Трамп неодноразово погрожував Північній Кореї найважчими для неї наслідками, якщо вона не припинить випробування балістичних ракет і не зупинить роботи у сфері ядерної зброї.

Крім того Дональд Трамп і Кім Чен Ин, які ніколи не зустрічалися особисто, обмінювалися образами. Президент США назвав північнокорейського лідера «маленькою людиною-ракетою» і «божевільним». Кім же називав президента США «психічно ненормальним дідуганом», а промови Трампа у КНДР називали «гавканням собаки».

Дональд Трамп нині здійснює тур країнами Азії на тлі зростання напруженості щодо ядерних і ракетних випробувань Північної Кореї.