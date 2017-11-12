Влада Туреччини заперечує, що пропонувала гроші за екстрадицію Ґюлена зі США

Влада Туреччини відкидає заяви про те, що за екстрадицію релігійного діяча Фетлуллаха Ґюлена зі США турецькі чиновники пропонували мільйони доларів.

Посольство Туреччини у Вашингтоні 12 листопада назвало такі заяви «абсурдними і необґрунтованими».

У посольстві наголосили, що Туреччина домагається екстрадиції Ґюлена, але діє виключно в межах закону.

Напередодні американські ЗМІ повідомили, що спецпрокурор США Роберт Мюллер розслідує сценарій, за яким колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн і його син мали отримати 15 мільйонів доларів за допомогу в екстрадиції релігійного діяча Фетхуллаха Ґюлена зі США до Туреччини.

Адвокат Флінна назвав такі звинувачення «обурливими».

Анкара звинувачує Ґюлена, який отримав притулок у США, в спробі державного перевороту в липні 2016 року.

Флінн залишив посаду радника президента США з національної безпеки в лютому 2017 року. Це сталося після того, як стало відомо, що він обговорював антиросійські санкції з послом Росії Сергієм Кисляком – до обрання Трампа президентом. Так Флінн став однією з центральних фігур в розслідуванні можливого впливу Кремля на президентську кампанію в США в 2016 році.

Флінн пробув на посаді всього 24 дні.