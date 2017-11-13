З початку року в Україну завезли понад 50 тисяч вживаних авто – митники

У Державній фіскальній службі України повідомили, що від початку року в Україну було імпортовано 123 тисячі автомобілів, з яких 56 тисяч – вживані.

«За січень-жовтень 2017 року обсяги митного оформлення вживаних авто зросли у 6 разів. Якщо раніше в середньому за місяць ввозилося близько 1 тисячі вживаних авто, то у поточному році – майже 6 тисяч авто щомісячно, а у жовтні ввезено понад 7 тисяч таких автомобілів», – йдеться в повідомленні на сайті відомства.

За даними митників, причиною збільшення числа вживаних авто стали зміни до Податкового кодексу, за якими суттєво знижені ставки акцизного податку на легкові авто, що були у використанні.

«До набрання чинності закону акцизний податок був настільки великий, що податкове навантаження на вживаний транспортний засіб сягало 90% – майже стільки, скільки коштував цей автомобіль», – додали у ДФС.

За даними фіскальної служби, від початку року завдяки імпорту авто бюджет через митні платежі поповнився на понад 17 мільярдів гривень.

З 1 серпня 2016 року в Україні набрав чинності закон, який передбачає зниження ставки акцизу на ввезення вживаних автомобілів, але вироблених до 1 січня 2010 року, тобто яким не більше ніж 7 років. Документ передбачає до 31 грудня 2018 року пільгові умови ввезення автомобілів для громадян України, які ввозять їх для власного користування чи для інших осіб.

Раніше у ДФС повідомляли, що понад 63 тисячі транспортних засобів з іноземною реєстрацією, які потрапили в Україну транзитом чи у режимі тимчасового ввезення за останні роки, перебувають в країні з порушенням терміну.