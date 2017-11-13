Штаб: бойовики стріляли 14 разів, поранені двоє військовослужбовців

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики від початку доби і до 18-ї години понеділка 14 разів відкривали вогонь у напрямку українських військ. Як йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook, унаслідок бойових дій поранень зазнали двоє українських військовослужбовців.

«Під вогонь з піхотного озброєння потрапили оборонці Авдіївки, Пісків, Мар’їнки та Старогнатівки, а поблизу Новотроїцького наші позиції обстрілював снайпер. Також у районі Маріуполя ворог випустив близько двох десятків мін калібру 120 і 82 міліметри по захисниках Водяного», – повідомили українські військові.

Згідно з даними штабу, обстріли сьогодні також тривали поблизу Луганського, Лопаскиного, Троїцького, Кримського та Зайцева.

Раніше сьогодні у прес-центрі штабу АТО повідомили про 33 випадки порушення режиму перемир’я за минулу добу з боку підтримуваних Росією бойовиків.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у 40 обстрілах за минулу добу, луганські сепаратисти заявили, що українська сторона 10 разів стріляла в бік підконтрольних угрупованню «ЛНР» територій.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.