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14 Листопад 2017, Київ 01:39
Новини | Міжнародні

В Ірані оголосили день жалоби після землетрусу

У місті Сарпол-е-Загаб після землетрусу, фото 13 листопада 2017 року

В Ірані на 14 листопада оголосили день жалоби після землетрусу, що стався поблизу кордону з Іраком увечері 12 листопада і виявленими жертвами якого наразі стали, за повідомленнями, понад 450 людей.

В Ірані, зокрема, напівофіційне агентство «Таснім» увечері 13 листопада повідомило про 445 загиблих і 7 тисяч 370 поранених і травмованих; офіційні джерела наразі зупинилися на числі 407 загиблих.

Більшість людей потерпіли у провінції Керманшах. Понад половина жертв – у місті Сарпол-е-Загаб із переважно курдським населенням.

В Іраці, де вражена землетрусом територія мало населена, говорять тим часом про вісім загиблих і понад 400 поранених.

За останніми оцінками Геологічної служби США, магнітуда землетрусу склала 7,3, його епіцентр був недалеко від міста Халабджа в Іракському Курдистані.

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