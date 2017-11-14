АМКУ просить «Нафтогаз» надати матеріали щодо становища компанії на ринку газу

Антимонопольний комітет України заявляє, що просить «Нафтогаз України» надати матеріали щодо становища компанії на ринку газу.

«Комітет звернувся з пропозицією надати матеріали за результатами проведеного НАК «Нафтогаз України» аналізу з використанням стандартних європейських методик (SSNIP тест), які свідчать про те, що компанія вже не займає монопольного (домінуючого) становища на ринку газу», – йдеться у заяві комітету.

В АМКУ зауважують, що 3 листопада «Нафтогаз України» звернувся до комітету з проханням провести дослідження ринку газу, яке зможе підтвердити або спростувати, що «Нафтогаз України» вже не займає монопольного (домінуючого) становища на ринку газу.

У «Нафтогазі» наголошують, що компанія вже не має монопольного становища на ринку природного газу.