Стокгольмский арбітраж переніс граничні терміни винесення рішень у справах щодо «Газпрому» – «Нафтогаз»

Стокгольмский арбітраж переніс граничні терміни винесення рішень у справах між «Нафтогаз України» і російською компанією «Газпром».

У прес-службі «Нафтогазу» повідомляють, що 9 листопада Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма переніс граничні терміни винесення рішень у справах щодо контрактів на поставку газу на 30 грудня 2017 року та транзит газу на 28 лютого 2018 року.

В українській компанії зауважують, що перед цим, 7 листопада, «Газпром» подав апеляцію на окреме рішення трибуналу від 31 травня 2017 року щодо контракту на поставку газу.

31 травня «Нафтогаз України» заявив, що отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти «Газпрому» за контрактом на постачання газу. За повідомленням компанії,

Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу «Нафтогазу» щодо перегляду ціни в контракті на постачання газу з «Газпромом» із урахуванням ринкових умов, а також скасував вимоги російського монополіста за умовою «бери або плати» і повністю скасував заборону на реекспорт Україною газу. За принципом «бери або плати», прописаним у контракті 2009 року, Україна мала щороку купувати 52 мільярди кубометрів газу або, навіть не купуючи, оплачувати його вартість.

У «Газпромі» ж заявили, що принцип «бери або плати» не скасований, але не пояснили цю позицію.

2014 року компанія «Нафтогаз України» звернулася до Стокгольмського арбітражу з вимогою про перегляд контракту щодо ціни газу з російським «Газпромом» а також окремо про перегляд контракту на транзит газу і про компенсації у зв’язку з недостатніми обсягами прокачування. «Газпром», у свою чергу, подав до Стокгольмського арбітражного суду три позови проти «Нафтогазу».