Поліцейський загинув через підрив на міні у Донецькій області – Аброськін

Один поліцейський загинув, ще двоє поранені внаслідок підриву на протитанковій міні у Донецькій області, повідомив перший заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін у Facebook.

«На Донеччині в районі селища Гнутове на протитанковій міні, закладеній ДРГ бойовиків, підірвався службовий автомобіль поліції, що їхав автодорогою Талаківка-Гнутове. Майор поліції, 1981 року народження, загинув від отриманих поранень. Ще двоє поліцейських отримали поранення і перебувають у лікарні», – написав Аброськін.

У серпні перший заступник голови Національної поліції повідомив, що за три роки в Донецькій області вбиті 17 місцевих поліцейських, близько 10 були поранені.