У Криму відбувається обшук у будинку вчительки кримськотатарської мови – Чубаров

У Радянському районі окупованого Криму в будинку вчительки кримськотатарської мови Ленари Мустафаєвої зранку 16 листопада відбувається обшук. Про це повідомляє голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«У ці хвилини російськими окупантами здійснюється обшук будинку вчительки кримськотатарської мови в селі Есен-Екі (нині – Пушкіне) Ічкинського (нині – Радянського) району Мустафаєвої Ленари. Водночас триває обшук у будинку Аджер Мустафаєвої, свекрухи Ленари, яка живе в цьому ж селі», – написав Чубаров у Facebook.

Раніше цього ж дня кримськотатарський активіст Заїр Смедляєв повідомив, що селі Курське Білогірського району Криму невідомі обстріляли будинок активіста Джафера Аметова.

Коментарів російських силовиків з приводу обох подій наразі немає.

Після анексії Криму ФСБ Росії здійснює на півострові регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».