НБУ про введення купюри номіналом 1000 гривень: якщо буде рішення, про це повідомлять заздалегідь

У Національному банку України заявляють, що у разі рішення про введення в обіг банкноти вищого номіналу про це повідомлять заздалегідь.

«Коли правління Національного банку схвалить рішення щодо введення в обіг банкноти вищого номіналу, я не буду називати якого номіналу, то про це буде повідомлено заздалегідь. Це буде проанонсовано, буде представлений дизайн», – сказав директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, відповідаючи на запитання щодо введення нової купюри номіналом 1000 гривень.

За його словами, НБУ повідомить про це приблизно за півроку до введення в обіг нової купюри.

Про намір Нацбанку ввести в обіг нову купюру номіналом 1000 гривень ЗМІ повідомляють регулярно, проте ця інформація не підтверджується.

Національний банк України також розглядає можливість оптимізації обігу монет дрібних номіналів і пропонує припинити карбування монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок.