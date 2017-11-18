У Пакистані виявили тіла кількох загиблих на кордоні з Іраном

Влада Пакистану повідомила про виявлення тіл ще п'яти пакистанців, які, ймовірно, намагались перетнути кордон Ірану на шляху до Європи.

Речник адміністрації провінції Белуджистан заявив, що тіла знайшли 18 листопада в районі Турбат, за тисячу кілометрів на південний захід від міста Кветта.

За його словами, загиблі, можливо, належали до групи з 15 осіб із провінції Пенджаб, які були вбиті цього тижня сепаратистським угрупованням.

Інформація про знайдені тіла з’явилась наступного дня після заяви з боку армії Пакистану про знищення одного із високопоставлених командирів угруповання «Фронт визволення Белуджистану», яке взяло на себе відповідальність за убивство згаданих 15 людей.

Кветта – столиця багатої на природні ресурси пакистанської провінції Белуджистан, яка межує з Афганістаном та Іраном. Провінція потерпає від міжрелігійної ворожнечі, нападів ісламістів та сепаратистських заворушень, що призвели до тисяч жертв від 2004 року.