СБУ: в Україні затримали двох росіян, один з яких – підозрюваний у вбивстві редактора російського Forbes

У Службі безпеки України повідомили про затримання двох громадян Росії, оголошених у міжнародний розшук за підозрою у скоєнні особливо тяжких злочинів. Як йдеться в повідомленні на сайті відомства, обоє чоловіків є уродженцями Чечні. Одного затримали у Києві, іншого ­– на Полтавщині.

Затриманий у столиці росіянин, як повідомляє СБУ, підозрювався у скоєнні низки замовних вбивств, зокрема, головного редактора російського видання «Форбс», громадянина США Пола Хлєбнікова та одного з чиновників уряду Чеченської республіки.

«Після втечі з Росії затриманий перебував у складі організованого злочинного угруповання, яке в Україні займалось вимаганням грошей у приватних підприємців», – додали в СБУ.

За даними спецслужби, інший затриманий росіянин був засуджений за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів у складі організованої групи в країнах ЄС, і тривалий час переховувався від слідства. У 2013 році чоловік утік із зали суду в Норвегії, де розглядали його справу. Запит на міжнародний розшук щодо нього подала Франція після скоєння злочинів, пов’язаних із викраденням престижних авто, додали в СБУ.

«Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу та проведення перевірки щодо подальшої їх екстрадиції», – зазначили в СБУ.

Влітку 2004 року біля редакції видання Forbes у Москві був застрелений його головний редактор Пол Хлєбніков. У його вбивстві звинуватили уродженців Чечні Казбека Дукузова і Мусу Вахаєва, а організатором – Фаіла Садретдінова. У 2006 році вони були виправдані, але Верховний суд скасував цей вирок. Дукузов перестав з’являтися в суд, його оголосили в розшук. За однією з версій слідства, замовив вбивство Хлєбнікова чеченський польовий командир Хож-Ахмед Нухаєв. Саме розмова з ним стала об'єктом останньої книги Хлєбнікова «Розмова з варваром».