Рада ЄС продовжила мандат консультативної місії в Україні до червня 2019 року

Рада Європейського союзу продовжила мандат консультативної місії ЄС (EUAM) в Україні до 31 травня 2019 року.

Як повідомляє прес-служба Ради ЄС, також затверджений бюджет місії у розмірі 32 мільйони євро на наступні 18 місяців.

Консультативну місію ЄС в Україні (EUAM Ukraine) почала працювати в грудні 2014 року з метою надання підтримки державним органам України в реформуванні сектору цивільної безпеки.

У Раді ЄС зазначають, що місія прагне зміцнювати й підтримувати реформи в державних установах, таких як поліція, інші правоохоронні органи й судовий сектор, зокрема прокуратура.

EUAM – це неозброєна цивільна місія зі штаб-квартирою в Києві й регіональних представництвах у Львові, Харкові й Одесі.